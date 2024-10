Fonseca | Il Napoli è un grandissimo candidato allo scudetto ha il vantaggio di non giocare le coppe

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il Milan torna in campionato dopo l’amara sconfitta in Champions alla ricerca del quarto successo di fila in Serie A. L’allenatore Pauloin conferenza stampa ha presentato la sfida di domani contro la Fiorentina di Palladino.: «In altri campionati non giocano uomo a uomo» Dal derby in poi sempre la stessa formazione «La continuità è importante in questo momento. Avendo più giorni per recuperare i giocatori, se la squadra sta bene, è importante mantenere più giocatori possibili nell’undici titolari. Non è perché non ho fiducia negli altri giocatori eh Sia Loftus-Cheek che Chukwueze sono entrati bene e lavorano bene, ma credo che in questo momento sia importante avere una base». Da sosta a sosta: vuole la quarta vittoria su quattro? «Non abbiamo vinto a Leverkusen, ma il gruppo era deluso, arrabbiato.