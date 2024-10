F1 Herbert sulla sanzione a Verstappen | Non voglio che mio nipote di 5 anni ascolti parolacce

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) In una conversazione con Casino Hawks, l’ex pilota britco Johnnyha commentato la decisione della Fia di sanzionare Maxper aver pronunciato una parolaccia: “I piloti sono tutti d’accordo con Max. In questi ultimihanno dimostrato di essere un gruppo molto unito, esprimendo un’opinione forte sulle cose“. “Una conferenza stampa non è il luogo adatto per direvisto che viene trasmessa in tutto il mondo. E non mi pare che chiedere ai piloti di non direequivalga a cercare di trasformarli in robot, come hanno scritto alcuni giornalisti – ha aggiunto– Non appena a noi commissari è stato riferito l’incidente abbiamo parlato apertamente conper circa mezz’ora. Era molto agitato, ma dopo la chiacchierata sembrava più sereno.