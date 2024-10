Cocaina a marchio Rolex; maxi sequestro della Polizia in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 5 ottobre 2024) Colpo al narcotraffico a Sabaudia: arrestato cittadino albanese e sequestrati tre chili di “coca” Operazione riuscita per la Squadra Mobile di, che ha arrestato un uomo di origine albanese accusato di essere al centro di un giro di narcotraffico nella. L’uomo è stato sorpreso in possesso di quasi tre chili di, caratterizzati da undi lusso che richiamava una famosa marca di orologi. Capannone Abbandonato e Movimenti Sospetti L’indagine era partita da segnalazioni su attività inconsuete presso un capannone abbandonato nella zona di Sabaudia, in cui erano stati avvistati diversi movimenti strani. Gli investigatoriSquadra Mobile hanno iniziato una serie di appostamenti, notando un individuo che, in più occasioni, entrava e usciva velocemente dalla struttura, per poi fare ritorno nella sua abitazione, situata nelle vicinanze.