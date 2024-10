Clamoroso governo | Meloni lascia per colpa degli infami

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il premier‘minaccia’ dire ilper “pochi”. Lo sfogo del presidente del Consiglio con i suoi parlamentari Ancora uno sfogo del presidente del Consiglio e la minaccia dire se si continua così. A raccontare il retroscena diè direttamente Il Fatto Quotidiano. Secondo il quotidiano, la rabbia del premierè dovuta ad una chat uscita sui siti in cui venivano convocati i parlamentari per eleggere il nuovo giudice della Corte Costituzionale. Giorgia(Ansa) – cityrumors.itUna pubblicazione che non è assolutamente piaciuta al primo ministro. Il rischio, infatti, è quello di bruciare il candidato e così il premiersi è decisa di sfogare con i suoi parlamentari sottolineando la possibilità di un passo indietro “per questo. L’a di pochi mi costringe a non avere più rapporti con i gruppi”.