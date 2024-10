Chi è l’hacker insospettabile arrestato alla Garbatella | si indaga sulla pista russa Cosa rischia adesso

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 5 ottobre 2024)italianonel quartiere romano dellasi trova ora in una cella di isolamento a Regina Coeli. Il suo nome è Carmelo Miano, siciliano e laureato in ingegneria informatica presso l’UniCusano. Secondo quanto riporta il quotidiano online Open, il ragazzo avrebbe pronunciato le ‘parole magiche’sua colpevolezza davanti al giudice delle indagini preliminari di Roma. “Sì, sono stato io”, questa la frase che toglierebbe ogni dubbio in merito alle attività illegali condotte dal 23enne siciliano sul web. Aveva generato un mercato illegale online dal nome Berlusconi Market e penetrava nel dark web dove ci sono business illeciti su armi e droga. Nel corso del tempo, l’ex studente di UniCusano era riuscito ad entrare nei siti della Procura di Brescia, Ministero della Giustizia, Guardia di Finanza, Telespazio e Tim.