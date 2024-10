Cartelli di protesta | Stop alla centrale La nostra battaglia conta già 500 firme

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Si chiama ’Borgata della stazione’, un nucleo di 23 case a 300 metri de biogas. Famiglie che rischiano di trovarsi a 500 metri dnuova, quella a biometano che dovrebbe sorgere a Gaibanella. E’ Danila Ori, 66 anni, portavoce del gruppo di cittadini ‘Gaibanella vuole respirare’, ad esprimere la forte preoccupazione dei residenti. In poco tempo, appena si è diffussa la notizia del nuovo insediamento, hanno raccolto 580. Le hanno portate l’altro giorno, il 2 ottobre, in Comune durante un incontro con il vicesindaco Alessandro Balboni. "Oltre 500– racOri – chefine rappresentano un po’ tutto il paese. Gaibanellapoco più di mille residenti. Che sono preoccupati, per la presenza di questi insediamenti, per il forte traffico di camion, un via vai continuo di mezzi pesanti".