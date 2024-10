Benevento Primavera doppietta di Francescotti | blitz sul campo dello Spezia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 5 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTerza vittoria in quattro gare di campionato per la squadradelche ha espugnato l’impianto(1-2) ribaltando nella ripresa l’iniziale vantaggio dei padroni di casa di Bertoncini. La squadra di mister Iezzo, costretto a fare i conti con le pesanti assenze dei difensori Ciurleo, Avolio e con Marrone che è entrato solo nel finale, è stata brava a tenere botta nel primo tempo quando i liguri hanno subito sbloccato il punteggio dopo appena dieci giri di lancette. Nella ripresa, dopo il gol della vittoria realizzato nel turno precedente contro il Bari, è salito in cattedra tra i giallorossi di nuovoche tra il 18? e il 25? ha messo a segno unapermettendo aldi conquistare la terza vittoria della stagione.