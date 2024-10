Atp Shanghai esordio vincente per Sinner | battuto Daniel in due set

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di sabato 5 ottobre 2024)per Janniknel secondo turno del RolexMasters, il Masters 1000 di(duro, montepremi $8,995,555). Il tennista azzurro, numero 1 del mondo e del seeding, reduce dalla finale dell’Atp 500 di Pechino persa contro Carlos Alcaraz, haagevolmente il giapponese Taro, numero 93 Atp, in due set con il punteggio di 6-1, 6-4 in 1 ora e 17 minuti di gioco. Nel prossimo turnoaffronterĂ l’argentino Tomas Martin Etcheverry.Âok per AlcarazÂagevole per Carlos Alcaraz al RolexMasters, il Masters 1000 di(duro, montepremi $8,995,555). Lo spagnolo, numero 2 Atp ma numero 3 del seeding, fresco di successo nell’Atp 500 di Pechino in finale su Jannik, hain due set il cinese Juncheng Shang, numero 51 Atp, con il punteggio di 6-2, 6-2 in 1 ora e 17 minuti.