Atalanta Retegui | Felice per la squadra grandissima partita

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) “Sono felicissimo, ma non per me, per la. Abbiamo fatto una, contro unaforte. Abbiamo giocato a calcio come volevamo”. Sono queste le parole di Mateo, attaccante dell’protagonista di una tripletta nel 5-1 contro il Genoa. “Ringrazio i tifosi per il grande affetto in questi primi due mesi. Devo continuare così. Nazionale? Tengo i piedi per terra, abbiamo fatto due grandissime partite, dobbiamo continuare così, lavorando per vincere ancora”.: “per la” SportFace.