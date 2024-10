Verona-Venezia 2-1 | l' Hellas vince il derby in rimonta con Tengstedt e Kastanos

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024), 4 ottobre 2024 – Ilveneto se lo porta a casa l'che riesce are fino al 2-1 finale. La squadra di Paolo Zanetti finisce così la serie di tre sconfitte consecutive, mentre saranno ore di riflessione in casaperché dopo il ko di Roma ne arriva subito un altro in un appuntamento importante anche in ottica salvezza. Nel primo tempo subito gol e tante occasioni. Apre le danze ilcon Oristanio che da pochi passi la mette dentro di testa sugli sviluppi di calcio d'angolo. Ilnon si scompone e risponde subito con Mosquera che di testa fa sponda perche non sbaglia. I ritmi si abbassano, ma le occasioni restano perché le due fasi difensive sono da rivedere: Haps e Doumbia se ne mangiano uno a testa per il, mentre Mosquera enon inquadrano la porta.