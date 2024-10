’Un percorso al femminile’ festeggia Fausta Bennati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il quinto incontro di “Unal femminile”, il ciclo di conferenza organizzato dall’Associazione Rione di Porta Eburnea, ha come protagonista(nella foto), una figura di eccellenza artistica della peruginità, attrice teatrale poliedrica che emana schiettezza, semplicità e intensità, con il gran merito di aver ridato dignità al dialetto perugino. L’appuntamento è per questo pomeriggio alle 17.30 all’Auditorium del Conservatorio ’Morlacchi’ in piazza Mariotti con relatore Sandro Allegrini che racconterà ilartistico di: 70 anni di teatro, lunghissimi da raccontare, con debutto a soli 7 anni.