Tumore al seno cure e controlli Taxi sociale per aiutare le pazienti

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Un servizio diper donne conal. È quello attivato, dal primo ottobre, dall’organizzazione di volontariato Anteas di Macerata, in collaborazione con l’associazione di promozione"L’albero dei cuori". L’iniziativa, resa possibile anche dal contributo della Susan G. Komen Italia Onlus, ha come obiettivo quello di alleviare i disagi e le difficoltà economiche delle donne colpite da questa patologia e delle loro famiglie. "Il grado di civiltà di una città – sottolinea Maria Sensini (nella foto), presidente Anteas Macerata – si misura sulla capacità di rispondere, attraverso servizi mirati, ai bisogni reali dei cittadini partendo dalle persone in difficoltà. Il progetto intendela paziente che perde il ruolo di soggetto autonomo e indipendente e interviene nel contesto familiare, supportando la gestione degli spostamenti della malata".