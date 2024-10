Tú Sí Que Vales punta sulla medaglia d’oro Alice D’Amato

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Le medaglieal centro della sfida tra Ballando con le Stelle e Tú Sí Que. Dopo le campionesse olimpiche di pallavolo, scese in pista da Milly Carlucci sabato scorso, domani sera sarà la volta disul palco del talent di Maria De Filippi. L’azzurra, protagonista di un clamoroso oro nella ginnastica ai recenti Giochi di Parigi, sarà l’ospite della terzata di Tú Sí Que, la seconda opposta alla concorrenza diretta di Ballando, che invece schiererà Barbara D’Urso come ballerina per una notte. Riuscirà Canale 5 a riprendersi la leadership del sabato sera? La sfida tra i due programmi didel sabato sera in TV non si gioca di certo a colpi di medaglie, ma di ascolti, resi ancor più ‘infuocati’ dopo il primo scontro di sabato scorso, che ha visto Ballando con le Stelle (25.6% di share) di un soffio sopra Tú Sí Que(24.5%).