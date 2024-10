SNAI – MotoGP | Martin-Bagnaia altro testa a testa Equilibrio totale per la vittoria in Giappone | sfida a 250

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) (Adnkronos) - I due rivali per ladel titolo Mondiale partono alla stessa quota a Motegi; per la Sprint, invece, si aggiunge Marquez per un terzetto a 3,50. Binder in discesa dopo il miglior tempo nelle prequalifiche Milano, 4 ottobre – A cinque gare dalla fine del Mondiale, e con soli 21 punti a dividere Peccoe Jorge, la stagione dellaè entrata nella sua fase decisiva. Una settimana dopo il successo diin Indonesia, ci si sposta in, dove il miglior tempo nelle qualifiche del venerdì è stato quello di Binder ma dove, secondo le quote, andrà in scena uncapitolo del duello tra l'azzurro e lo spagnolo. Sia ladiche quella disi giocano a 2,50, con Marquez a 4,50 e la coppia Binder-Bastianini a 7,50.