Se avessi diciassette anni scapperei dagli adulti impiccioni

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 4 ottobre 2024) C’è una regola non scritta, negli incontri fra amici e conoscenti, che viene troppo spesso violata con una leggerezza francamente insopportabile, costringendomi, daormai, a inventare invasioni di cavallette, terribili emicranie, viaggi oltreoceano, improvvise riunioni notturne. La regola sarebbe semplice, civile, rispettosa dei compagni di cena, pranzo, festa, ritrovo: non si parla di figli più di trenta secondi. Non si parla per ore delle scuole dei figli, delle allergie dei figli, degli sport dei figli, dell’ultima favolosa battuta del bambino di nove, non si parla del nuovo fidanzatino della bambina di quattroo di quattordici, non si parla della preparazione del compito in classe, né del tormento per la scelta fra la Bocconi e l’America. Se gli argomenti di conversazione scarseggiano, si può andare a dormire presto, o infilarsi al cinema per pochi euro.