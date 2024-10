Nautica ecco la UIM E1 La Belle Classe Academy di YCM | accademia per piloti all’avanguardia

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 4 ottobre 2024) L’UIM E1 World Championship, il primo campionato del mondo per barche a propulsione elettrica ufficialmente riconosciuto dalla federazione internazionale di moto, ha annunciato una partnership storica con lo Yacht Club de Monaco per ospitare la sua pionieristica Pilot, un programma completo per individuare talenti, progettato per scoprire una nuova generazione diper la seconda stagione. Con nuovi team in arrivo per la prossima stagione, per l’UIM E1 Laby YCM è tempo di darsi alla ricerca di atleti per un posto nella flotta E1 per il 2025. Più avanti nell’anno i moduli della Pilotsi svolgeranno nelle iconiche acque di Monaco, con lo Yacht Club de Monaco a fare da sfondo e fornire una baseper l’