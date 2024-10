Napoli occhi sul mercato di gennaio | spuntano due nomi e uno svincolato

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Conte potrebbe chiedere nuovi innesti per consolidare la rosa azzurra Ilguarda con fiducia al presente, con Antonio Conte alla guida di una squadra che punta a consolidare il primato in classifica. Il calendario favorevole offre alla squadra la possibilità di mettere “fieno in cascina” prima degli scontri più difficili previsti per novembre. Nonostante il grandeestivo, la società partenopea non perde di vista le opportunità in vista del mese di, quando potrebbero arrivare nuovi rinforzi richiesti dal mister. Conte vuole un esterno e un difensore centrale Antonio Conte sta valutando la possibilità di aggiungere un esterno destro che possa essere utile in entrambe le fasi di gioco. Tra imonitorati spicca quello di Eric Junior Dina Ebimbe, classe 2000 dell’Eintracht Francoforte, un giocatore duttile che potrebbe essere l’innesto giusto.