Manlio Scopigno | Filosofia e pallone

(Di venerdì 4 ottobre 2024)Al giorno d’oggi è lecito affermare che il gioco del calcio sia lo sport nazionale per eccellenza nella maggior parte dei paesi del mondo. In questa sua ecumenicità esso è coinvolgente in tutti i suoi aspetti, sia meramente sportivi, sia ingenerando tutto un indotto di pensiero, a formarsi quasi delle correnti filosofiche ispirate a questo o quel principio di gioco.giocatore Del resto, se lasi pone domande sul mondo, indagando il senso dell’esistenza umana, a maggior ragione può comprendere un campo di studi come il calcio, che è metafora stessa della vita. Messa in questo modo, sembra abbastanza evidente anche che tra i depositari di queste “correnti filosofiche” ci siano gli allenatori, coloro che sono chiamati a dirigere gruppi di uomini, a far loro esprimere idee di calcio.