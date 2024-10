Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Per la quattordicesima volta dall’inizio dell’anno, il 24 settembre, un cittadinono è stato arrestato illegalmente sulla linea di confine con la regione a nord del Paese dell’Ossezia del Sud, di fatto controllata dalle truppe russe, nella cittadina di Artsevi. Solo dieci giorni prima, a poco più di venti chilometri di distanza, a Gori, il leader e fondatore delin carica Sognono, Bidzina Ivanishvili, ha tenuto un discorso in cui ha assicurato alla popolazione osseta che subito dopo le elezioni, programmate per il 26 ottobre, la sua nazione «troverà il coraggio di scusarsi» per la Guerra dei cinque giorni, durante la quale ad agosto 2008 le due regioni separatiste di Abkhazia e Ossezia del Sud sono state illegalmente occupate da Mosca.