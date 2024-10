Inchiesta utras la suocera di Bellocco | Contro Beretta dobbiamo fare una strage

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 4 ottobre 2024) “E dove ti rassegni, e dove? che ho la rabbia per davvero, ti giurodevi andare a combinare lo sai che?devi combinare una, ce l’ha tolto davanti un giovane di figlio senza un perchésenza un perché“. Sono queste le parole catturate da una delle intercettazioni agli atti dell’indagine che ha portato all’arresto di 19 membri dei vertici delle Curve Nord e Sud di San Siro. La telefonata, captata il giorno dopo l’assassinio di Antonio, rampollo della ‘ndrina di Rosarno e uno dei leader della tifoseria nerazzurra, accoltellato a morte da Andrea. La voce è quella delladi, Emanuela Gentile, arrivata nel Milanese per piangere il genero. Rivolgendosi al fratello della vittima ha aggiunto: “Berto non ti rassegnarenon ci possiamo rassegnare“, lasciando intendere una possibile ritorsioneo la sua famiglia.