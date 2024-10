Il metodo infallibile per proteggere i tuoi risparmi dai debitori dal pignoramento

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Anche il conto corrente può essere pignorato, ma la legge fissa dei limiti per tutelare i. In quali casi si è salvi? Nel caso in cui si abbiano debiti non saldati, i creditori hanno il diritto di soddisfare la propria pretesa sottraendo le somme depositate sui conti correnti dei. Quest’operazione prende il nome di “presso terzi”, perché coinvolge anche un terzo soggetto, ossia la banca. Esistono regole precise per ildel conto corrente (informazioneoggi.it)L’istituto di credito, dunque, è obbligato a specificare al creditore la presenza di denaro e il suo ammontare. Nel caso in cui la quantità dovesse essere irrisoria, il creditore potrebbe anche scegliere di non proseguire.