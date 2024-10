Il debito pubblico con Meloni sarà il più alto di sempre | la destra cambia il pelo ma non il vizio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Qualche giorno fa in un articolo apparso sul New York Times il giornalista si chiedeva se una eventuale vittoria dei democratici avrebbe salvato gli Usa dalla catastrofe fiscale che si preannuncia, in quanto nel 2025 scadono i tagli fiscali di Trump e il loro rinnovo porterebbe a una impennata del, già ora gigantesco (122% del Pil nel 2023). Negli Usa funziona così: i cosiddetti prudenti conservatori gonfiano ilriducendo le tasse principalmente per i ricchi e le imprese; tocca poi ai democratici riportare la situazione in ordine. In Europa la situazione è diversa ed è compito ingrato degli organismi europei rimettere ordine nei conti degli stati facendo rispettare il Patto di stabilità, ora ammorbidito ma ancora stringente per i grandiri come l’Italia.