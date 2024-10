Il caso PAPMusic gli incassi e le scelte distributive del nostro precario cinema

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il film animato è solo l'ultimo dei casi di un titolo italiano ignorato dagli spettatori. Tuttavia, visto il momento (e vista la nuova Legge), bisognerebbe prestare molta più attenzione a cosa si sceglie di produrre e distribuire. Giustamente, e per dovere di cronaca, su queste pagine vi abbiamo raccontato cos'è- Animation for Fashion. Abbiamo scelto di raccontarlo solo tramite la voce della regista, LeiKiè, e delle due voci che hanno doppiato il film, Rudy Zerbi e Luca Ward, senza però dare un giudizio, senza recensirlo (e qui trovate il resoconto dell'incontro). Com'è sempre ovvio, anche nelle operazioni più infelici, è infatti poi il pubblico a decretare il successo di un film, non di certo noi che facciamo critica (al massimo il pubblico si può orientare, senza imposizioni). Ma se ilè il centro del