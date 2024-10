Festa della Castagna di Vallerano | dal 12 ottobre la kermesse enogastronomica

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Torna più ricca che mai ladi(edizione 2024 – XXII edizione). In programma ben quattro intensi fine settimana, esattamente dal 12al 3 novembre 2024. Una manizionedavvero piena di appuntamenti (oltre 40), alla scoperta di piatti tipici, bellezze autentiche, natura, arte, cultura, tradizioni locali e tanto altro ancora. Un’edizione che si rinnova, sia in termini organizzativi che in termini di offerta dei contenuti. Obiettivo fondamentalequella di offrire ai tanti turisti una experience indimenticabile. Oltre agli immancabili pranzi e alle cene nelle tradizionali cantine tufacee,intende consegnare a ciascun visitatore il migliore biglietto da visita del centro dei Cimini. Stiamo parlando del ridente e suggestivo borgo posto nel cuoreTuscia viterbese.