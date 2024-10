Esce con lei Uomini e Donne la decisione spiazza e solleva i dubbi del pubblico

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Apotrebbe esserci un addio improvviso, una parte dei telespettatori è convinto che presto si formerà una coppia, nonostante le cose non siano esattamente andate nel migliore dei modi tra loro. La notizia scoppia mentre arriva l’annuncio della separazione definitiva tra Asmaa e Cristiano. “Ho chiuso la storia con Cristiano, una scelta che ho preso io. Definitiva. Il bene rimarrà per sempre”, ha spiegato Asmaa su Instagram. >> “Cesareo d’urgenza difficile”. La vip di Canale 5 mamma per la terza volta: nato Enea dopo un parto complicato Parole alle quali ha replicato, con malcelato dispiacere Cristiano, “Ha specificato che per lei rimane il bene, io invece provo amore, quel forte amore che mi ha portato ad innamorarmi di lei in pochissimo tempo durante il programma”.