Enrico Brignano torna a teatro con I 7 re di Roma di Garinei e Giovannini

(Di venerdì 4 ottobre 2024)in scena con I 7 re di: il debutto nella Capitale l’8 ottobre 2024 per poi arrivare a Torino, Bari, Napoli, Firenze, Milano e nei principali teatri italiani. Ecco tutte le date A 35 anni dalla prima messa in scena di una rappresentazione che ha fatto la storia delitaliano,riporta sul palco lo spettacolo scritto da Gigi Magni e musicato da Nicola Piovani: I 7 re di Roma (prodotto da Vivo Concerti & Enry B. Produzioni), uno show della grande tradizione targatae che vide protagonista in scena Gigi Proietti.