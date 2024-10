Chiuse le indagini si va verso il processo per truffa aggravata per Chiara Ferragni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Si chiudono lein vista della richiesta dipere per tutte le altre persone indagate pere non arrivano buone notizie per l’influencer cremasca. L’inchiesta, coordinata dal pm Cristian Barilli e dall’aggiunto Eugenio Fusco, e condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza, si è concentrata sui casi di presunta pubblicità ingannevole legata alla vendita del pandoro “Pink Christmas” Balocco e delle uova di Pasqua-Dolci Preziosi.