Bufera Affari Tuoi | Finisce Malissimo Dopo la Vincita!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di venerdì 4 ottobre 2024) L’ultima puntata diha visto una partita amara: Stefano De Martino non se la passa bene. Ecco che cosa è successo! Nell’ultima puntata di, lo spettacolo ha regalato colpi di scena e risate. La concorrente protagonista, Mara della Valle d’Aosta, affiancata dall’elegante papà Andrea, ha affrontato una partita piena di tensione. Ma a rubare la scena è stato Stefano De Martino, che con il suo carisma travolgente ha fatto dimenticare a tutti l’assenza di Amadeus, attualmente impegnato con un altro show. Nonostante il gioco non sia andato come sperato per Mara, che ha rifiutato più volte l’offerta di 21 mila euro del “dottore”, scoprendo infine che nel suo pacco c’erano i tanto desiderati 300 mila euro, il vero spettacolo è stato tutto intorno.