Assunzioni docenti da concorso PNRR | in Campania oltre 1000 nomine effettuate 610 da effettuare Tutti i dati

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il 3 ottobre si è svolto presso l’USRun incontro informativo tra il Dott. Ettore Acerra e le organizzazioni sindacali in merito all’avvio delle attività di inizio anno scolastico. Anief, presente all'incontro, fa sapere che in primis, è stata illustrata la situazione in merito ai posti in deroga del personale ATA. Per l’a.s. 24/25, i posti in deroga autorizzati dall’ USRsono pari a 2395: tale dato supera di circa 200 unità il numero di posti autorizzati lo scorso anno scolastico. L'articoloda: in, 610 da