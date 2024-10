Turate finisce con l’auto sotto camion | illeso il conducente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 3 ottobre 2024 – È uscito miracolosamentedal, dopo che si era infilataun tir, distruggendosi nella parte anteriore. L’incidente è avvenuto questa mattina poco dopo le 11 lungo il tratto autostradale della A9, in direzione sud Milano, prima dell'uscita di, una coupé su cui viaggiava un uomo di 36 anni, si è infilata quasi completamenteilche procedeva davanti a lei, schiacciando completamente il cofano e il motore, oltre all’abitacolo. Ma il, ne è uscito praticamente senza nemmeno un graffio. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando di Como, un’ambulanza della Cri di Lomazzo emedica da Como, oltre alla polizia stradale per i rilievi. Sono inoltre intervenuti gli operatori della società Autostrade per gestire la viabilità e il ripristino della carreggiata.