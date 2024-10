Traffico Roma del 03-10-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Luceverdedai trovati dalla redazione ancora molto trafficato il raccordo anulare con code sulla carreggiata esterna dallaFiumicino a la diramazioneSud code anche in interna dalla classe isola 24 si sa ancora in coda sulla Flaminia tratti da Corso Francia a raccordo anulare stessa situazione sulla Salaria con le code registrate tra la tangenziale est e l’aeroporto dell’Urbe nelle due direzioni altre cose Poi su via del Foro Italico tra via Flaminia via Salaria verso San Giovanni Vi ricordo che si transita su carreggiata è ridotta ancora intenso Anche ilsulla Tangenziale Est con code da via Castrense a via Nomentana verso lo stadio Olimpico incolonnamenti poi sul viadotto della Magliana verso l’Eur si sa ancora in coda infine anche su via Cristoforo Colombo dal raccordo via di Malafede in direzione di Ostia come sempre tutti i dettagli di queste altre notizie ...