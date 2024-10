Studentessa decide di farla finita La rettrice dell’Università di Venezia ai giovani | Non abbiate paura di condividere vostre fragilità chiedendo aiuto

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ladell'Università Ca’ Foscari di, Tiziana Lippiello, ha rivolto un messaggio ai suoi studenti esortandoli ale proprie difficoltà e a cercare aiuto nei momenti più bui. Le sue parole - come riporta Corriere della Sera - sono state pronunciate in seguito alla tragica scomparsa di unaventenne, che si è tolta la vita gettandosi in laguna. La giovane, di origini straniere e al primo anno di università, aveva lasciato il suo paese d'origine per studiare a, un sogno interrotto da questo tragico gesto. Prima di compiere l’atto, aveva lasciato una lettera indirizzata alla nonna e alla sua coinquilina. L'articolodi. Ladiai: “Nondi” .