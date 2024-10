Previsioni meteo inverno 2025 | un ritorno al gelo siberiano?

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Con l’approssimarsi del, si fanno sempre più concrete ledelper l’che promette di essere rigido e carico di eventi estremi. Gli ultimi modellirologici indicano una stagione fredda marcata da un Vortice Polare debole, una situazione che potrebbe favorire ondate di freddo provenienti dalla Siberia e dall’estremo nord dell’Europa. Ledelper l’(Credits: ANSA) – VelvetMagIl ruolo di La Niña e del Vortice Polare Gli esperticoncordano su un aspetto fondamentale: l’influenza di La Niña. Questo fenomeno climatico si verifica quando le acque dell’Oceano Pacifico si raffreddano più del normale, provocando un impatto diretto sui modelli climatici globali. In base alledel, per l’, La Niña si presenta in una fase moderata, con il potenziale di incrementare l’arrivo di freddi estremi in Europa.