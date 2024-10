Mbappé bocciato da L’Equipe | l’uomo invisibile stava anche per far raddoppiare il Lille

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il Real Madrid ha subito ieri la prima sconfitta stagionale contro il, 1-0, nella seconda gara di Champions League. Kylianè rientrato in tempi record dall’infortunio al bicipite femorale; nel secondo tempo Ancelotti lo ha messo in campo, quando i blancos erano già in svantaggio. Il fuoriclasse francese, però, ha deluso. La prestazione dicontro ilboccia infatti il suo rientro, definendoloin campo e per nulla incisivo: Kylian non è mai stato in grado di sconvolgere lo scenario del match quando è entrato al 57esimo. Appena dieci giorni dopo l’infortunio, l’attaccante francese ha comunque ripreso a giocare molto prima delle tre settimane di riposo trapelate dai media spagnoli. Ancelotti ha dovuto affrettare il suo rientro. Ma di fronte all’inerzia della sua squadra e l’incapacità di essere incisivo, lo ha fatto entrare.