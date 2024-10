LIVE Bellucci-Harris 6-3 6-4 ATP Shanghai 2024 in DIRETTA | l’azzurro continua a stupire adesso Zverev!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:26b.6-3, 6-4! Con il terzo ace della partita chiude il lombardo! 40-15 Servizio vincente! Match point, due!! 30-15 COMICO errore di volo del britannico. Amici, non esistono colpi semplici nel tennis, però quiaveva il naso sopra la rete e ha appoggiato nel sacco la volèe! 15-15 Seconda al corpo e dritto in contropiede del! SU! 0-15 Noo, purtroppo perde il rovescio in palleggio. 5-4 Favoloso cambio lungoriga di dritto di, che prende il toro per le corna e brekka! Serve per il match! 0-40 Eccolo! L’errore di dritto classico di