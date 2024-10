Legambiente I buoni frutti | giovani & solidarietà

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Arezzo, 3 ottobre 2024 – Con il progetto “I” - fra i vincitori del Bando del CESVOT “Siete presente” 2024 - idi, Il Velocipede, ACB Social Inclusion, ISDE e FIAB propongono piccole iniziative basate sulla. Il punto di partenza è l’orto sociale del Pantano, nato nel 2014 da un progetto Cesvot, che continua a impegnarecon altri ETS, Comune,e famiglie. E’ un’esperienza molto bella, di accoglienza e incontro, grazie alla quale un gruppo di volontari si prende cura di uno spazio pubblico trasformato in orto e promuove iniziative educative e informative sull’agricoltura pulita. In questo spazio accogliente sono già stati svolti e sono in programma eventi, momenti informativi e laboratori.