Lazio Zaccagni | Il rigore? Volevo segnare

(Di giovedì 3 ottobre 2024) “Sinceramente mi aspettavo di essere a questo livello. Da dentro vediamo tutto questo durante la settimana. Il simbolo di stasera è il secondo tempo, dove abbiamo chiuso la partita su un campo impraticabile con grinta e umiltà e portando a casa tre punti fondamentali. Il rigorista? Il mister ci dice che dobbiamo vedercela noi in campo, quindi non ci sono problemi su questo. Castellanos voleva portare a casa il pallone, ma iofare gol“. Così Mattiaai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dellaper 4-1 contro il Nizza nella seconda giornata di Europa League, in cui ha segnato il gol del 4-1 su. “Il mister è una bellissima persona, oltre che un grande allenatore, per tutti è stato facile creare da subito un buon rapporto“, ha aggiunto parlando del tecnico Marco Baroni.: “Il” SportFace.