L’attrice Ali MacGraw sacrificò la carriera per Steve McQueen

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Aliè diventata da un giorno all’altro una superstar di Hollywood. Ma con la stessa rapidità con cui ha raggiunto la fama, è scomparsa del tutto dal mondo dello spettacolo. Oggi,85enne si è stabilita in una cittadina remota e minuscola, e sta invecchiando con grazia grazie ai suoi capelli grigi. Getty ImagesAliAli, in origine Elizabeth Alice, nacque il 1° aprile 1939 a Pound Ridge, New York, USA. Sua madre, Frances, era un’artista e lavorò in una scuola di Parigi, stabilendosi poi nel Greenwich Village. Sposò Richard, anch’egli artista. Nel 1939 nasce Ali. Il padre di Ali, Richard, avrebbe avuto problemi d’infanzia che lo rendevano un po’ diverso dagli altri.