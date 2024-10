La Fifa temporeggia su Israele avviate ulteriori indagini

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Laoggi si è riunita in consiglio anche per decidere la possibile esclusione didalle competizioni targate dalla massima federazione calcistica. Alla fine laha deciso di non decidere. La Palestine Football Association aveva infatti chiesto durante il riguardo al 74° Congressosanzioni nei confronti della Israel Football Association a seguito della denuncia per discriminazione. Dalla nota ufficiale diffusa dalla, si evince che “La Commissione disciplinare dellasarà incaricata di avviare un’indagine sul presunto reato di discriminazione“. Inoltre, “il Comitatoper la governance, l’audit e la conformità” dovrà indagare “sulla partecipazione alle competizioni israeliane di squadre di calcio israeliane presumibilmente basate nel territorio della Palestina“.