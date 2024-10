Juventus caccia al sostituto di Bremer | due nomi caldi uno ha vinto tutto in carriera

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’infortunio di Gleisonè grave. Il difensore dellaha rimediato la lesione del crociato e del menisco del ginocchio sinistro nei primi minuti della sfida contro il Lipsia e dovrà stare fuori diversi mesi (la stima sui tempi di recupero). Ladovrà, dunque, tornare sul mercato adeldiper rinforzare un reparto, quello difensivo, in forte emergenza. Calciomercato, due difensori nel mirino dopo l’infortunio diLa stagione è lunga, quest’anno la League Phase della nuova Champions League arriva fino a gennaio, ci sono più partite e laè impegnata su più fronti. Possibile che Giuntoli si attivi già da subito per dare un centrale in più a Thiago Motta.