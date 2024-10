Inchiesta ultras pm | L’Inter ha indotto in errore la commissione antimafia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) I pm della Dda di Milano, Paolo Storari e Sara Ombra, scrivono anche di una “totale sottovalutazione del fenomeno” legato ai rapporti trae criminalità “anche da parte delladi Milano, indotta indalla società FC Inter“. E’ quanto si evince dalla richiesta di custodia cautelare per glimilanisti e interisti arrestati due giorni fa nel maxi blitz. Due responsabili del club nerazzurro, infatti, sono stati auditi a marzo scorso e nelle dichiarazioni emerge, sostengono i pm, “la totale sottovalutazione del fenomeno qui investigato e il completo scollamento dalla realtà dello stadio, non senza considerare alcune omissioni in mala fede“, riporta l’Ansa. I legali del, poi, si legge ancora, il 30 aprile hanno depositato “una memoria” dove si limitavano “a ripetere” ciò che era stato detto “in sede comunale“.