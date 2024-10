Inchiesta ultrà di Inter e Milan l’Antimafia acquisirà gli atti

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La commissione parlamentare Antimafiaglidell’che ha portato all’arresto di 19 membri delle tifoserie organizzate di. La richiesta è stata già avanzata e la documentazione sarà inviata già nelle prossime ore. Non è escluso che venga stilato un calendario di audizioni sulla vicenda. Sono stati i pm della Dda dio, Paolo Storari e Sara Ombra, i primi ad aver tirato in ballo la commissione. Nella richiesta di custodia cautelare per i capi del tifo organizzatoese, hanno parlato di «una totale sottovalutazione del fenomeno anche da parte della Commissione comunale antimafia indotta in errore da FC». LEGGI ANCHE: Arresti degliisti, gli imbarazzi di tifo dei pm e i colpi alla credibilità delle indagini Tifosi dela San Siro (Getty Images).