Guerra e inflazione La lezione di Einaudi contro l’instabilità

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Patuelli L’articolo 47 della Costituzione dispone che "la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme". L’Assemblea Costituente ne discusse in particolare nella seduta del 19 maggio 1947, nel corso della quale intervenne autorevolmente l’allora Governatore della Banca d’Italia, Luigi, che era anche deputato alla Costituente., fra l’altro, dimostrò il drammatico fenomeno dell’con la Lira italiana soprattutto negli anni della Prima e della Secondamondiale: calcolò che i risparmiatori che avessero depositato lire nel 1914, prima della Grande, e non avessero mai ritirato né capitali depositati, né gli "interessi composti accumulatesi nel frattempo", fino a quel 1947, "non possederebbero più di un 15-16 per cento delle somme che avevano depositato originariamente, aumentate dei rispettivi frutti composti".