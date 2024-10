È morto il presidente della Federgolf Franco Chimenti

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il mondo dello sport piange la scomparsa diall’età di 85 anni. Napoletano, nato il 7 agosto 1939,ha avuto una carriera di grande rilevanza sia in ambito accademico che sportivo. Il 16 settembre, era stato rieletto per guidare lafino al 2028, ottenendo un largo consenso con il 71,29 per cento dei voti. A ottobre 2023 aveva portato la Ryder Cup, uno dei tornei più prestigiosi del golf mondiale, che in Italia. Professore ordinario di Chimica Farmaceutica presso l’Università La Sapienza di Roma, è stato anche presidefacoltà e membroprestigiosa New York Academy of Sciences. Dal 1970 al 2000 ha presieduto l’Istituto di Ricerca Dermocosmetica.