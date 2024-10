Delitto Bergamini Padovano | | Finalmente scritta la verità Ho voluto molto bene a Denis

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) di Cristina Rufini Il giorno dopo è proprio un "the day after", perché arrivare a martedì alle 19, per sentir pronunciare da una Corte di assise che Donatoè stato ucciso e poi gettato sull’asfalto per farlo investire e fingere il suicidio, ci sono voluti 35 terribili anni di lotta, dolore e sacrifici che avrebbero fatto gettare la spugna a molti, ma non a lei, la sorella Donata. Quelle parole pronunciate dalla presidente Paola Lucente hanno squarciato aula e coscienze e hanno fatto crollare per alcune ore Donata in lacrime di felicità. Il giorno dopo però insieme a quella felicità, che rimane, è spuntata anche la rabbia. "È stata una notte insonne, gioia e rabbia mischiate – confessa Donata – Gioia per questa, rabbia per i 35 anni di inferno che ho dovuto oltrepassare a causa di chi doveva fare luce prima e non lo ha fatto".