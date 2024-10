Clemente Maiello arrestato per la terza volta in un mese

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Gip Dott.ssa Di Carlo ha disposto custodia cautelare in carcere per, 47 anni, a seguito di due violazioni della misura cautelare del divieto di avvicinamento, violazioni che hanno dato vita a due nuovi procedimenti in relazione ai quali, su accoglimento delle tesi dell’ Avvocato Vittorio Fucci, ilera stato scarcerato. Si tratta quindi del terzo arresto e della quarta misura cautelare in unper. Come si ricorderà agli inizi di settembre alera stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa per il reato di estorsione, successivamente ilera stato tratto in arresto e portato presso la Casa Circondariale di Benevento, poiché aveva violato la misura impostagli. Il Gip, però, accogliendo la tesi dell’Avvocato Vittorio Fucci, aveva scarcerato il