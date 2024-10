Cascina approvato il recupero dell' ex-Pighini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024)3 ottobre 2024- Nell’ultima seduta del consiglio comunale è stata approvata una delibera contenente il progetto per il’area nota come “ex-”, a ridosso del cimitero storico die del parcheggio ex-Tettora. Si tratta di un intervento di iniziativa privata che può cambiare il volto di quella zona di, in pieno centro cittadino. Nuovi spazi che andranno a sostituire un ex laboratorio artigiano, in stato di abbandono ormai da diversi anni. A presentare l’intervento è stata Irene Masoni, assessora all’urbanistica. “Il Piano oggettoa delibera riguarda un’area centralissima del nostro comune – ha sottolineato l’assessora Masoni – L’area in oggetto si trova infatti a ridosso del centro storico e da molti anni versa in stato di totale abbandono e di degrado”.