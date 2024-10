Bretella un’utopia da 10 milioni Più ciclabili per il polo scolastico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La Bretellina? Irrealizzabile – costerebbe 10di euro – se non nell’arco di 10 anni. Si lavora, quindi, per migliorare l’esistente, potenziando la rete ciclabile e pedonale e mantenendo in essere il piano viario adottato l’anno scorso. Non sembra ci sia molto altro da fare riguardo la viabilità del, a proposito della quale ha fatto il punto l’Assessore alla Rigenerazione Urbana David Zilioli. L’occasione il consiglio comunale, e due interrogazioni – una di Fratelli d’Italia, l’altra della lista civica Macchioni – che chiedevano conto di una situazione a proposito della quale le lamentele si sprecano.