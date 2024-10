Bergamo assunzioni in lieve calo rispetto all’anno scorso

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Nel primo semestre del 2024, nella provincia di, sono state registrate, tramite Comunicazione Obbligatoria, 66.581e 59.942 cessazioni di contratti di lavoro dipendente.allo stesso periodo dell’anno precedente, le nuovehanno subito una leggera flessione (-1,8%), mentre le cessazioni sono rimaste pressoché stabili (-0,5%). Il saldo positivo trae cessazioni ammonta a 6.639 posizioni, un migliaio in menoal primo semestre del 2023. Il secondo trimestre è andato complessivamente meglio del primo trimestre dell’anno con un incremento sia delleche del saldo, in particolare nel mese di aprile. Tuttavia, il saldo cumulato tra giugno 2023 e giugno 2024 (+5.675) evidenzia un progressivo, seppur lento, rallentamento della crescita occupazionale in corso ormai da tre anni.