Uccise l' orsa Amarena Chiesto il processo per un allevatore agì con crudeltà

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) AGI - E' stata firmata la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Leombruni, il 58enne,di San Benedetto dei Marsi, che la notte del 31 agosto dello scorso annocon un colpo di carabina l', mettendo in fuga i suoi due cuccioli. Il gup del Tribunale di Avezzano, (L'Aquila) Daria Lombardi, ha fissato l'udienza preliminare per il 23 dicembre prossimo, alle ore 9, notificando la decisione al Pm Maurizio Maria Cerrato che ha svolto le indagini, agli avvocati difensori Berardino Terra e Mario Guanciale e a ben 36, tra enti e persone individuali, parti offese.